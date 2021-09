Brasile-Italia: ambasciatore riunisce rete diplomatica e rappresentanti collettività italiane nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, ha presieduto la riunione di sistema dei diversi organi rappresentativi della comunità italiana in Brasile per discuterne i principali problemi, in un'ottica di risultato cooperativo. Hanno partecipato il deputato Eugenio Sangregorio, il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del ministero degli Esteri, Luigi Vignali, oltre ai componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero, i presidenti dei Comitati degli italiani all'estero, e tutti i Consoli generali e Consoli in Brasile. Al centro del dibattito i preparativi delle elezioni dei Comitati degli italiani residenti all'estero (organi rappresentativi della comunità italiana residente stabilmente all'estero istituiti presso le circoscrizioni consolari con almeno 3.000 connazionali residenti e iscritti regolarmente all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero) in programma per il prossimo 3 dicembre 2021. In merito il direttore generale Vignali ha sottolineato gli ingenti sforzi istituzionali, e di conseguenza della rete consolare, in favore di una capillare campagna di comunicazione e sensibilizzazione degli italiani residenti all'estero per l'esercizio dell'opzione di voto. (segue) (Abu)