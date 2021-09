Brasile-Italia: ambasciatore riunisce rete diplomatica e rappresentanti collettività italiane nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti delle collettività italiane riuniti hanno approfondito questioni giuridico-operative delle prossime elezioni e discusso della necessità di una più diffusa conoscenza degli organi rappresentativi nelle collettività, soprattutto fra le nuove generazioni, puntando a un loro indispensabile maggiore coinvolgimento nel processo elettorale. Tra i temi di confronto anche la questione dei servizi consolari alle prese con una generale carenza di personale in tutto il Brasile. In generale è stato espresso apprezzamento per l'impegno e lo spirito di collaborazione fra strutture diplomatico-consolari e rappresentanti ed organi rappresentativi delle collettività nei limiti delle risorse disponibili e della situazione pandemica. Nell'occasione l'ambasciatore ha sottolineato la ripresa già in atto dei servizi consolari in presenza in favore dei connazionali e non in Brasile, compatibilmente con il rispetto delle indispensabili precauzioni dovute alla situazione pandemica. Azzarello ha anche evidenziato il costante impegno di tutta la rete consolare per smaltire gli arretrati, nonostante le necessità di personale. (Abu)