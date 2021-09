Serbia-Kosovo: Russia chiede a Nato e Ue di esortare Pristina a ritiro forze da nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia chiede alla Nato e all'Ue di convincere Pristina a ritirare le truppe dal Kosovo settentrionale e di prevenire un conflitto aperto. Lo ha affermato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. "Lo sottolineiamo ancora una volta: le forze della Nato per il Kosovo e la missione per lo stato di diritto dell'Ue hanno i mandati necessari per prevenire azioni illegali, e quindi hanno la piena responsabilità di proteggere i civili, garantendo pace e sicurezza", ha aggiunto Zakharova. (Rum)