Kosovo-Serbia: Kfor aumenta pattugliamenti e impiega unità a valichi di Jarinje e Brnjak

- La missione della Nato in Kosovo (Kfor) ha compiuto ulteriori passi sul terreno aumentando i pattugliamenti lungo le principali strade dove si sono registrati blocchi negli ultimi giorni e impiegando le sue unità ai valichi di frontiera di Jarinje e Brnjak, nel rispetto del mandato che deriva dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu 1244 del 1999. Lo ha annunciato il comandante della missione Kfor, generale Franco Federici, tramite una nota stampa. La missione Nato in Kosovo ha anche effettuato una serie di colloqui con tutte le parti coinvolte per arrivare alla cessazione delle proteste nella parte settentrionale del Paese. Le misure adottate, viene precisato, sono state discusse preventivamente dal comandante della Kfor con tutte le istituzioni del Kosovo e i sindaci della parte settentrionale del Paese. Tali misure hanno lo scopo di favorire un rapido allentamento delle tensioni createsi la scorsa settimana e di ripristinare un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutte le comunità del Kosovo.(Res)