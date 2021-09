© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Morisi "non deve scusarsi per quello che è emerso negli ultimi quindici giorni, ma per tutto quello che ha fatto prima: perché c'è un rapporto tra politica e morale, perbacco! Non si possono avere doppie o triple morali. E tutta questa destra deve metterselo in testa". Lo ha detto Pierluigi Bersani, di Articolo uno, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo", su La7. (Rin)