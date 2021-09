Torino 2021: Salvini, Damilano vincerà al primo turno, sarà tra le sorprese più belle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A Torino ci sarà una delle sorprese più belle: dopo settant'anni di sinistra e 5 Stelle avremo finalmente un sindaco che guarda avanti, che pensa al futuro e che sceglie i sì al posto dei no". Così Matteo Salvini, arrivato oggi pomeriggio a Torino in vista delle amministrative del 3-4 ottobre. "Paolo Damilano può vincere al primo turno e la Lega, che qui ha sempre fatto un po' fatica, può ottenere un risultato straordinario grazie a una lista fortissima”, ha aggiunto il leader del Carroccio, intervenuto prima all'ostello Combo - dove si sono incontrati il candidato sindaco Damilano e il primo cittadino di Genova Marco Bucci - e poi a Barriera di Milano, dove ha tenuto un comizio. “Oltre alle Olimpiadi e al Salone dell'Auto - ha aggiunto Salvini – la Giunta grillina ha portato via ai torinesi anche i fuochi d'artificio di San Giovanni sostituendoli con i droni. Vorrei che Torino vivesse lo stesso rinascimento che ha avuto Genova, dove la mano del centrodestra si è vista soprattutto sotto il profilo della sicurezza e nella gestione della vicenda del Ponte Morandi grazie ai poteri assegnati al sindaco Bucci come commissario straordinario. Votare PD e Movimento 5 Stelle è la stessa cosa perché sappiamo già che si metteranno d'accordo: per questo mi auguro di vincere al primo turno”.(Rpi)