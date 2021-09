Lega: Bersani (Articolo uno), da Bossi in poi me abbiamo avuto di diverse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Bossi in poi "abbiamo avuto diverse Leghe e anche la discussione che si sta aprendo, seppur in modo implicito, in casa loro testimonia delle differenze strategiche sul piano politico. L'augurio che faccio loro è che si diano un'aggiustata e non scarichino i loro problemi sulla situazione che abbiamo. Posso immaginare che Salvini per chiudere sul problema invece di fare dei congressi voglia andare ad elezioni anticipate, alzare la bandiera e ammucchiare tutto. Ma non so se questo sia l'interesse del Paese". Lo ha segnalato Pierluigi Bersani, di Articolo uno, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo", su La7. (Rin)