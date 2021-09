Expo 2030: Raggi, opportunità per rigenerare urbanistica di interi quartieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la candidatura a Expo 2030 abbiamo una grande opportunità per la nostra città: rigenerare a livello urbano interi quartieri e trasformare le periferie". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco uscente di Roma Virginia Raggi. "Per farlo abbiamo già pronti 100 progetti che potete vedere fino al 31 ottobre alla mostra 'Roma, l’eternità nel futuro', nei Musei Capitolini. Una parte li abbiamo presentati al MIPIM di Cannes in Francia e raccontano di piccole e grandi riqualificazioni per il futuro di Roma. Come quella realizzati ai Giardini di Piazza Vittorio, un magnifico orto botanico del passato che è tornato a risplendere nel cuore della città. Ora tante famiglie, ragazzi e i nostri nonni, le memorie storiche del rione Esquilino, sono tornati a frequentarli dopo anni di degrado.Ci sono tanti progetti nel distretto 'Geo Areas' che potete consultare alla mostra nei Musei Capitolini: dalla Centralità Urbana di Santa Maria della Pietà al recupero della Fornace Veschi a Valle Aurelia, una nuova piazza per il quartiere di Corviale e tanti interventi previsti nel nostro programma Renventiamo Roma, pensato per recuperare spazi e aree abbandonate della città". (Com)