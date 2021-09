Rifiuti: De Priamo (Fd'I), con Zaghis prosegue "poltronificio" 5 stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia di Zaghis, già Amministratore unico di Ama, che si nomina Direttore Generale dell'azienda è semplicemente scandalosa. Con Zaghis uno e trino prosegue indegnamente il 'poltronificio 5 Stelle'. Vergognoso che la Raggi - che in particolare sui rifiuti ha fallito il suo mandato da sindaca - a pochi giorni dal voto e in piena campagna elettorale metta le mani sulle municipalizzate di Roma Capitale". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. (Com)