Torino: Salvini contestato dagli antagonisti, "nostra città già bellissima e antirazzista"

- Contestazione di un centinaio di antagonisti questa sera a Torino nei confronti di Matteo Salvini, che in corso Palermo - quartiere Barriera di Milano - ha tenuto un comizio in vista delle amministrative del 3-4 ottobre. "Salvini, Barriera ti odia", il benvenuto al leader del Carroccio racchiuso in uno striscione a lato della strada. I contestatori hanno bloccato corso Giulio Cesare, sbarrando la strada a auto e mezzi pubblici. Poi hanno improvvisato un corteo, presidiato da polizia e carabinieri: "Torino è già bellissima, popolare e antirazzista" si legge nello striscione in testa al gruppo, che riprende lo slogan elettorale di Paolo Damilano, candidato sindaco del centrodestra. (Rpi)