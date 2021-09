Roma 2021: Raggi, Olimpiadi non potevamo permettercele, con Expo 45 miliardi di ricadute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Olimpiadi ed Expo 2030 "sono due cose diverse. Quando mi sono insediata c'erano 13 miliadi di debiti e non ci potevamo permettere le Olimpiadi. Su Expo 2030 abbiamo lavorato per 2 anni al dossier, una fiera che atterra in città. In base allo studio che abbiamo commissionato alla Luiss emerge che c saranno 45 miliardi di ricadute su Roma. I due eventi sono completamente diversi". Lo ha detto la sindaca uscente di Roma del M5s, Virginia Raggi, a Stasera Italia su Rete 4. (Rer)