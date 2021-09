© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Convegno organizzato da Città metropolitana di Roma Capitale e Tribunale per i minorenni di Roma: "Dove sono le mie origini?". Presso l'Aula consiliare Giorgio Fregosi a Palazzo Valentini - Ore 10- Conferenza stampa dal titolo "Il ruolo del comune nel controllo delle attività sanitarie della città". All'incontro con i giornalisti parteciperanno il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, Stefania Cacciani, psicologa e candidata di Forza Italia al Comune di Roma e al Municipio 1, Giovanni Carnovale, professore e consigliere dell'ordine dei medici, il Professor Romeo, medico e responsabile Consulta Sanità FI, Luisa Regimenti, eurodeputato di Forza Italia e Simone Foglio, candidato al comune di Roma con Forza Italia. Presso Senato, sala caduti di Nassirya - Ore 11- Conferenza stampa di lancio dell’iniziativa "Tumore al seno: con Frecciarossa la prevenzione viaggia in treno". Interverranno: Roberto Speranza (Ministro della Salute), Adriana Bonifacino (Presidente di IncontraDonna Onlus), Luigi Corradi (Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia), Giordano Beretta (Presidente nazionale Aiom), Enrica Giorgetti (Direttore generale farmindustria). Evento trasmesso in streaming da Ministero della Salute (Auditorium), Lungotevere Ripa 1, Roma - Ore 11 (segue) (Rer)