- Quanto detto dal premier Mario Draghi, che non ci saranno nuove tasse sulla prima casa, "è una buona notizia. In questo momento, il Paese ha bisogno di investimenti e non di inasprimenti fiscali. Dobbiamo premiare la fedeltà fiscale, chi in questi anni ha pagato le tasse e le ha pagate tutte". Lo ha segnalato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ospite di "Tg2 post".(Rin)