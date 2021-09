Covid: domani Consiglio straordinario Osa con Fauci, Ghebreyesus e presidenti latinoamericani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) esaminerà domani, giovedì 30, l'evoluzione della pandemia della Covid-19 nel continente alla presenza, tra gli altri, di diversi capi di Stato, del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Thedros Ghebreyesus, e del Consigliere medico della presidenza degli Stati Uniti, Anthony Fauci. Riunito in sessione straordinaria, il Consiglio esaminerà lo stato della crisi sanitaria e le possibili azioni congiunte anche in vista di una possibile cosiddetta "terza ondata". "La pandemia ha reso chiaro che abbiamo bisogno di un'azione più coordinata e di una cooperazione effettiva per affrontare questo terribile flagello", ha detto il presidente del Consiglio permanente, il peruviano Harold Forsyth. (segue) (Nys)