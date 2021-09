Brasile: governo approva accordo per eliminare sussidi su export agricolo a membri Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha pubblicato un decreto in cui notifica l'approvazione della decisione ministeriale di Nairobi sulla concorrenza all'esportazione, che definisce l'impegno a eliminare i sussidi sulle vendite estere di prodotti agricoli ai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). L'impegno era stato concordato dai membri alla decima conferenza ministeriale dell'Omc il 19 dicembre 2015. "Vale la pena ricordare che il Brasile ha svolto un ruolo importante nell'articolazione durante i negoziati culminati con la Decisione ministeriale di Nairobi, il cui contenuto è in grado di stimolare la concorrenza e far guadagnare competitività alle esportazioni agricole brasiliane", ha affermato in una nota il dipartimento di comunicazione della presidenza della Repubblica.(Brb)