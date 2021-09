Roma 2021: Gualtieri, per Capitale serve buon direttore ma ottima orchestra, solista non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve una musica di ritmo sostenuto perchè in questi anni il ritmo è stato statico, non si sono fatte le cose, non c'è stato governo della città e quindi siamo stati travolti dai cinghiali, dalle buche, dai rifiuti" Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri, appassionato chitarrista, intervistato stasera al Tg4. "Dobbiamo avere una marcia rapida ma soprattutto dobbiamo far funzionare l'orchestra, perché qui serve un buon direttore ma serve anche un'orchestra: non basta un solista", ha concluso Gualtieri. (Rer)