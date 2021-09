© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora troppi morti sul lavoro nel nostro Paese. Oggi una vittima anche a Roma. Una strage inaccettabile che va fermata subito". Lo scrive in un tweet il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. "Servono misure urgenti e specifiche che mettano al centro il valore della sicurezza sul lavoro. Esprimo la mia vicinanza e il mio cordoglio ai familiari", conclude. (Com)