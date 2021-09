Uruguay: governo avvia studio fattibilità su accordo libero scambio con Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Uruguay è stato molto trasparente e leale (...) tutti sapevano quale fosse la nostra strada e sono stati informati in anticipo" ha aggiunto il capo dello Stato in relazione alla decisione di contravvenire alla norma dello Statuto del blocco. "Noi vogliamo la prosperità di tutti i membri del Mercosur e sono sicuro che il resto dei paesi del Mercosur vuole lo stesso per il nostro, quindi (...) immagino che se ci sarà disagio, non sarà niente di più e niente di meno che un piccolo disagio", ha quindi spiegato. Il socio che più si è opposto alla proposta uruguaiana di "flessibilizzazione" dello Statuto è l'Argentina, e su questo fronte Lacalle Pou ha detto di aver esposto la sua posizione direttamente al suo omologo Alberto Fernandez nell'ultimo incontro tenuto il 13 agosto a Buenos Aires. "Nei due incontri informali che abbiamo avuto con il presidente argentino, uno a Colonia e l'altro a Buenos Aires, abbiamo discusso di questo tema", ha ribadito il presidente uruguaiano. (segue) (Abu)