Uruguay: governo avvia studio fattibilità su accordo libero scambio con Cina (4)

- Nel corso della conferenza stampa Lacalle Pou ha risposto a diverse domande, ed in questo frangente non ha escluso che il suo governo porti avanti anche altri accordi, incluso con gli Stati Uniti. "Vogliamo fare lo stesso con tutti, non si tratta di questo o quel Paese, se gli Stati Uniti lo vorranno, faremo un accordo anche con loro", ha detto. Riguardo i tempi di gestazione dell'accordo con la Cina, Lacalle Pou ha ribadito che "l'Uruguay ha fretta", ma che sarà necessario aprire anche consultazioni "con tutti i partiti politici uruguaiani, le camere di commercio, e i sindacati, per analizzare se ci saranno vincitori e vinti, e quali tipi di indennizzi ci possono essere". "L'Uruguay passa dalle parole ai fatti perché vogliamo la prosperità per i nostri connazionali", ha concluso quindi Lacalle Pou. (Abu)