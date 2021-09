Napoli 2021: Oddati (Pd), in città finita era della finta rivoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Napoli è "vicina finalmente una svolta. La svolta di una buona amministrazione: competente, seria, responsabile, pacata. Per dieci anni abbiamo assistito alle piroette mistificatorie del finto rivoluzionario. Al racconto della Napoli antagonista e anarchica. E l'anarchia ha invaso la città. Degrado, disordine, disagio crescente, invivibilità. Tante chiacchiere, zero servizi". A dirlo Nicola Oddati. della Direzione nazionale del Partito democratico all'evento "Napoli, una città normale", promosso dal Pd al Circolo Canottieri. "Ora è tempo che De Magistris vada a casa, qui e in Calabria - ha aggiunto Oddati -. Ora è tempo di gente seria e capace. È il tempo di un sindaco di altissimo livello, quale sarà Gaetano Manfredi".(Com)