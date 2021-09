Roma: Raggi, sgomberata altra area parco Cafferella, sarà bonificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo sgomberato un'altra parte del Parco della Caffarella, che potrà così essere finalmente bonificata e restituita ai cittadini". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma uscente del M5s, Virginia Raggi. "Già nel 2019 e nel 2020 eravamo intervenuti - aggiunge - per rientrare in possesso di altre due zone del parco. Pensate, 12 mila 500 metri quadrati di verde che erano occupati abusivamente e che i romani non potevano utilizzare. Per questo abbiamo lavorato per sbloccare una situazione che era ferma dal 2005! Un percorso impegnativo per riportare la legalità e superare le inadempienze del passato". Ora, grazie a uno stanziamento straordinario di 300mila euro siamo pronti a ripulire e a rendere di nuovo accessibile quest'area. Ringrazio la polizia locale di Roma Capitale e tutte le persone che hanno lavorato per raggiungere questo importante risultato".(Com)