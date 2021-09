Covid: Gelmini, FI si batterà per riapertura discoteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, in un video pubblicato su Instagram ha affermato: "Mi avete scritto in tanti sul tema delle discoteche. Dietro a queste attività economiche ci sono intere famiglie, imprenditori, lavoratori da troppo tempo senza stipendi. Grazie al green pass, grazie ai vaccini - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - è stato possibile riaprire e poi aumentare la capienza di cinema, teatri, impianti sportivi. Ora dobbiamo occuparci delle discoteche. Sicuramente le scelte competono al governo nella sua interezza, ma noi come Forza Italia ci batteremo per favorire l’apertura quanto prima possibile di queste attività economiche". (Rin)