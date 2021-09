Nadef: Marin (CI), bene Draghi su vaccini e crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I vaccini sono il motore per rilanciare il Paese perché vaccinazione e ripresa economica sono due facce della stessa medaglia". Lo ha dichiarato ai microfoni del Tg2 Marco Marin, capogruppo di Coraggio Italia alla Camera dei deputati. "Noi che abbiamo sempre chiesto a gran voce vaccini e green pass, siamo particolarmente contenti per i dati economici forniti oggi dal presidente Draghi", ha aggiunto il parlamentare. (Com)