Venezuela: Guaidò annuncia tour nel Paese per chiedere condizioni elettorali libere ed eque

- Juan Guaidó, leader dell'opposizione venezuelana, ha annunciato che visiterà diversi stati del Paese per mobilitare i cittadini che chiedono condizioni per elezioni libere ed eque. "Aspettateci da tutte le parti del Venezuela. Solleveremo e scuoteremo questo paese chiedendo eque condizioni", ha detto durante il suo discorso all'evento "Uniti per combattere" in cui diversi partiti politici e candidati per le elezioni di novembre erano presenti. "Qui siamo tutti uniti nella lotta per il Venezuela, nel recupero degli spazi, nell'avere le condizioni per elezioni libere ed eque, in cui il voto del popolo sceglie", ha detto Guaidò, invitando tutti a sostenerlo. "Dobbiamo andare in ogni angolo del Paese per accompagnare il cittadino, per chiedere elezioni libere ed eque. Li accompagneremo, saremo con la nostra gente in ogni angolo. Sì, oggi non ci sono condizioni, non siamo attori passivi, non restiamo a casa ad aspettare che cadano dal cielo, stiamo andando a rivendicare", ha aggiunto. (Vec)