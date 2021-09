Libano-Giordania: primo ministro Al Khasawneh arrivato a Beirut per visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Giordania, Bisher al Khasawneh, è arrivato a Beirut per una visita ufficiale durante la quale incontrerà gli esponenti del nuovo governo libanese, guidato da Najib Miqati. Si tratta della prima visita in Libano di un alto funzionario di un Paese arabo dopo la formazione del nuovo esecutivo di Beirut, avvenuta lo scorso 10 settembre. La Giordania svolge un ruolo chiave nel progetto, in corso di discussione nelle ultime settimane, per il trasporto di gas naturale egiziano in Libano, che dovrebbe permettere al Paese dei cedri di risolvere l’attuale grave carenza di energia elettrica. In precedenza, ieri, Al Khasawneh ha incontrato una delegazione ufficiale siriana comprendente i ministri dell’Economia e del Commercio estero, Mohammad Samer Khalil, delle Risorse idriche, Tammam Raad, dell’Agricoltura, Mohammed Katana, e dell’Elettricità, Ghassan Zamal. “La Giordania è desiderosa di aiutare il Libano nelle circostanze economiche difficili che il Paese attraversa”, ha detto il premier giordano in tale occasione, sottolineando la necessità di accelerare il processo di trasferimento del gas egiziano in Libano “attraverso la riabilitazione della rete elettrica in territorio siriano”.(Lib)