Expo 2020: Leonardo in mostra a Esposizione con orologio atomico, trivella marziana e convertiplano (2)

- Quello in mostra a Dubai è un nuovo progetto: l’orologio atomico al rubidio RbPOP (Rubidium Pulsed Optically Pumped), che garantisce le stesse prestazioni con un peso di soli 10 chilogrammi. Pronta per il lancio verso Marte con la missione ESA-Roscosmos ExoMars 2022, sarà poi in esposizione la trivella robotica prodotta con il supporto dell’ASI. Un concentrato di tecnologia che si appresta a battere un record mondiale: perforare fino a 2 metri di profondità il suolo marziano, contro i soli 7 cm raggiunti finora. Con una potenza cinque volte inferiore rispetto a un trapano domestico (80 watt) e 60 rotazioni al minuto, la trivella perforerà il suolo grazie una punta in diamante policristallino, per cercare di tracce di vita presente o passata che a quella profondità non dovrebbero essere state distrutte delle radiazioni cosmiche cui è soggetto il Pianeta Rosso. (segue) (Res)