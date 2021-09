Expo 2020: Leonardo in mostra a Esposizione con orologio atomico, trivella marziana e convertiplano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primato mondiale dell’azienda nel settore dell’aviazione sarà invece rappresentato dal convertiplano AW609, l’unico velivolo di questo tipo per cui è prevista la certificazione civile e che – grazie alla possibilità di cambiare la posizione dei due alberi motore in meno di 60 secondi – può decollare in verticale come un elicottero e volare con le prestazioni di un aeroplano. Capace di operare missioni di diverso tipo, dal trasporto passeggeri a quello medico-sanitario, dalla protezione civile alla ricerca e soccorso, l’AW609 può volare a una velocità di oltre 500 km/h con un raggio d’azione di quasi 1.400 km, che salgono a oltre 2.000 km con i serbatoi ausiliari. (segue) (Res)