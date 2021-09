Expo 2020: Leonardo in mostra a Esposizione con orologio atomico, trivella marziana e convertiplano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A integrazione della visione strategica che l’azienda ha rispetto all’aviazione urbana del prossimo futuro, presso il sito Expo di Dubai Leonardo ha costruito – con il partner emiratino Falcon Aviation Services – un terminal elicotteristico di nuova concezione che rappresenta l’ultima frontiera della mobilità verticale. Gli spazi per i viaggiatori sono pensati per ospitare showroom dove proporre attività commerciali e culturali, all’interno di una struttura costruita con materiali sostenibili e che può facilmente essere rimodulata o riallocata al cambiare delle esigenze del trasporto urbano e della città stessa. Leonardo è, inoltre, fra i protagonisti del documentario sul “Saper fare” del premio Oscar Gabriele Salvatores, un viaggio nella tradizione artigianale e manifatturiera italiana, sinonimo di eccellenza e del Made in Italy, che sarà proiettato in un’area dedicata all’interno del Padiglione Italia. Le telecamere di Indiana Production sono infatti entrate in alcuni stabilimenti del gruppo Leonardo, riconosciuti come campioni nazionali di innovazione: Nerviano (Mi), da cui provengono le tecnologie spaziali da record esposte nel Padiglione Italia; Grottaglie (Ta), sede di sviluppo di aerostrutture innovative per l’aeronautica civile; i centri spaziali del Fucino (Aq) e di Matera, conosciuti a livello internazionale per il loro ruolo chiave nella fornitura di servizi satellitari. (Res)