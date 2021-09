Rpt-Imprese: AdF e Gruppo Acea, nasce a Siena Agile Academy, per sviluppare le eccellenze del futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cyber security, Big Data, certificazioni Crm salesforce, alcuni dei corsi proposti da questo nuovo incubatore di professionalità altamente specializzate nel campo delle utility e non solo, in grado di inserirsi nel tessuto produttivo territoriale. Questa scuola offre modelli di didattica innovativi e mira a promuove una visione imprenditoriale della formazione in linea con i nuovi scenari, valorizzando il know how del territorio, favorendo sinergie, incentivando il trasferimento tecnologico e riducendo il tempo di inserimento delle persone nel mondo del lavoro. "La nascita di Agile Academy - ha commentato l’amministratore delegato di Adf Piero Ferrari- rappresenta un altro passo importante e fondamentale per la crescita del territorio e delle imprese. Innovare anche attraverso la costituzione di una corporate academy, permetterà agli stakeholders di avvalersi di adeguate ed innovative professionalità che in questo particolare momento storico sono fondamentali". (segue) (Com)