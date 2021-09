Turismo: Aigab, bene banca dati ma misurare non basta, servono controlli e sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo il ministro Garavaglia e attendiamo che il decreto venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo il vaglio della Corte dei Conti per leggere del dettaglio le misure predisposte. Nel frattempo possiamo però esprimere cauta soddisfazione perché finalmente è stato dato seguito, come abbiamo chiesto in ogni nostra interlocuzione con il ministero del Turismo, ad una misura annunciata due anni fa e mai resa operativa". Lo sottolinea in una nota Marco Celani, presidente Aigab-Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi che rappresenta i gestori che operano professionalmente sul mercato italiano dello short term. "Ora è importante - continua Celani nella nota - che il ministro Garavaglia mantenga aperto il dialogo con gli operatori del settore in modo da rendere semplice ed economico comunicare i dati senza eccessivi aggravi per gli utenti e anche perché c'è ancora molto da fare. Avendo tutti i dati a disposizione le autorità, a patto di predisporre gli adeguati controlli, saranno in grado di porre fine al sommerso e alla concorrenza sleale di chi non paga le tasse. Misurare il fenomeno e averne finalmente contezza- conclude Celani - è infatti solo un primo passo ma non basta. Quel che occorre è controllare e sanzionare eventuali abusi per consentire agli operatori legali di lavorare in un regime vera concorrenza".(Com)