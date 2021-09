Roma 2021: Fratoianni (Si), disuguaglianze eccessive, avanti con battaglia su patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sto facendo una battaglia sulla tassa patrimoniale sulle grande ricchezze. Siccome questo è il Paese in cui le diseguaglianze sono arrivate a livelli immorali, non sarebbe uno scandalo riformare il sistema iniquo di tassazione patrimoniale. C'è la delega in corso, speriamo bene. Il Covid non si è inventato nessuno dei problemi che abbiamo: ha funzionato come un grande evidenziatore sulle aree di crisi come la scuola, la sanità. Una patrimoniale proprio ora? Sì, se non ora quando". Lo ha detto il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, in occasione di un'iniziativa a piazza dell'Immacolata a San Lorenzo con la lista Sinistra civica ecologista, a sostegno del candidato a sindaco per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. (Rer)