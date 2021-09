Afghanistan: M5s, volevamo questo G20 straordinario, bene data del 12 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni scorsi avevamo auspicato la convocazione di un G20 straordinario sull'Afghanistan sostenendo la proposta del presidente Draghi e apprezzando l'ottimo lavoro svolto dal ministro degli Esteri Di Maio. Oggi siamo soddisfatti di aver appreso che l'evento si terrà il 12 ottobre: sarà una tappa importante per coordinare gli aiuti internazionali e non lasciare solo il popolo afghano. Inoltre sarà un momento per il coordinamento dei Paesi occidentali di fronte al rischio del terrorismo internazionale. Bene così". Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Esteri. "Dobbiamo provare a difendere le conquiste raggiunte in Afghanistan negli ultimi 20 anni - aggiungono -. Per questo abbiamo il dovere di proteggere la popolazione civile dalla barbarie dei Talebani: il nostro auspicio che al G20 straordinario, oltre all'Onu, siano coinvolte le organizzazioni umanitarie attive in quel Paese. L'Italia, da presidente di turno del G20, sta giocando un ruolo centrale. Tra l'altro, come ricordato dal ministro Di Maio, siamo il primo Paese in Europa per numero di afghani ospitati. Ciò non può che renderci orgogliosi", concludono. (Com)