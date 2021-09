Roma 2021: Fratoianni e Gualtieri a evento elettorale, prove per unione a livello nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrosinistra potrebbe provare a esportare a livello nazionale il modello di coalizione realizzato in occasione delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre dove 20 forze, politiche e civiche, si sono riunite nel sostegno a un unico candidato, scelto attraverso una consultazione alle primarie. È l'ipotesi suggerita velatamente nel corso di una iniziativa elettorale nel quartiere San Lorenzo a Roma e organizzata dalla lista Sinistra civica ecologista. "Con grande umiltà e gioiosa partecipazione abbiamo dimostrato che si può unire il centrosinistra - ha detto il candidato a sindaco e deputato del PD, Roberto Gualtieri -. Non voglio fare riferimenti nazionali ma abbiamo dimostrato che le forze progressiste possono unirsi investendo molto sulla partecipazione dal basso. È un patrimonio che non va disperso. Che non finisce al voto o al ballottaggio e che sarà chiave per la riscossa morale e civile della nostra città". Il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, inoltre ha sottolineato: "Non vogliamo che Roma sia in mano a una destra razzista e arretrata, ma lo vogliamo fare in avanti, guardando al futuro". (Rer)