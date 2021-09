Mali-Francia: ministra Difesa Parly, se Bamako stringe accordo con i Wagner perde sostegno internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mali perderà il sostegno della comunità internazionale se dovesse stringere un accordo con il gruppo privato russo Wagner. Lo ha ribadito la ministra della Difesa francese, Florence Parly, intervenendo al Senato. "Se il Mali stringe un partenariato con i mercenari si isolerà", ha detto Parly. La ministra ha poi affermato che se Bamako dovesse far riscorso al gruppo Wagner abbandonerà delle "parti di sovranità". "Per noi le cose sono chiare, non è possibile convivere (sullo stesso territorio) con dei mercenari", ha continuato Parly "La Francia non si disimpegna dal Mali", ha aggiunto la titolare dell'Hotel de Brienne, in risposta alle dichiarazioni fatte all'Assemblea generale dell'Onu dal primo ministro maliano Chiguel Kokalla Maiga, secondo il quale Parigi ha abbandonato Bamako. "È assolutamente scandaloso far credere al mondo intero che la Francia se ne va", ha risposto la ministra della Difesa.(Frp)