Roma 2021: Pd su sondaggi, minaccia esposto Calenda è "lite temeraria"

- "Non capiamo sulla base di quale presupposto Carlo Calenda provi a minacciare di fare un esposto contro il Partito Democratico di Roma per un sondaggio di cui è entrato in possesso surrettiziamente e che non è stato divulgato in alcun modo dal Pd di Roma". Lo dichiara in una nota Renato Palmisano, rappresentate legale del Partito Democratico di Roma, in riferimento alla polemica avanzata sui social da Carlo Calenda di Azione che ha minacciato un esposto contro i sondaggi interni al Pd. Polemica commentata anche dalla sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi. "Si tratterebbe di quella che in gergo si definisce lite temeraria. Se i dati del sondaggio commissionato dal Pd Roma - secondo le regole - non piacciono a Carlo Calenda, non possiamo farci nulla. Saranno gli elettori, domenica, a dire la loro", conclude. (Rer)