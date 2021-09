Roma 2021: Calabrese (M5s), non è campagna elettorale ma lavoro che facciamo da anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale è da settembre 2019 che visito regolarmente le rimesse Atac per ascoltare direttamente dai meccanici e dagli autisti ogni tipo di segnalazione rispetto alle attività di mia competenza". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore uscente di Roma del M5s Pietro Calabrese. "Rispedisco quindi al mittente le accuse basate su una presunta attività correlata alla campagna elettorale, per il Pd tutto quello che stiamo facendo e anche realizzando in questi ultimi tempi è roba da campagna elettorale. Peccato che sono le stesse attività che facciamo da anni, svolte perché, oltre a interloquire con i vertici di Atac, come spesso ci chiedono gli stessi addetti, è sempre più importante verificare sul campo". (segue) (Rer)