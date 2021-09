Roma 2021: Calabrese (M5s), non è campagna elettorale ma lavoro che facciamo da anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo sia doveroso per tutti coloro che amministrano un settore così importante come quello della mobilità. Il Pd, invece di muovere accuse insensate, pensi a quello che “non ha fatto” quando era al governo di questa città: noi abbiamo trovato un'azienda di trasporto pubblico con un debito di 1,3 mld di euro e la flotta bus più vecchia d'Europa. Ora questa società non fa più debiti e ha iniziato anche a ripagare quelli vecchi. In più abbiamo messo su strada oltre 900 nuovi bus, investendo risorse di Roma Capitale. Loro che hanno fatto oltre a criticare e sparare frottole, anche in questa campagna elettorale?", conclude Calabrese. (Rer)