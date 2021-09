Superbonus: Di Maio, passo importante in Cdm, ora rinnovarlo per anni successivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha definito “un passo importante” la proroga del Superbonus decisa oggi in Consiglio dei ministri. “Oggi in Consiglio dei ministri abbiamo fatto un passo importante per la proroga del Superbonus. Un altro provvedimento voluto fortemente dal Movimento cinque stelle, a favore dei cittadini”, ha dichiarato Di Maio in una nota sul suo profilo Facebook. “Adesso bisogna lavorare per rinnovarlo anche per gli anni successivi. Parliamo di una misura che sta diventando una colonna portante della ripresa e degli investimenti, che sta dando risultati concreti. Al 31 agosto di quest'anno, infatti, sono stati avviati 43 mila cantieri, di cui circa 37 mila già ammessi a detrazione per un ammontare di detrazioni a fine lavori di più di 6 miliardi”, ha affermato Di Maio, secondo cui “il Superbonus è un chiaro esempio di transizione ecologica”. “Lo diciamo da tempo – ha aggiunto - l'economia sostenibile e le politiche sul clima sono il futuro: migliorano la qualità della vita e creano più occupazione”. Tuttavia, secondo Di Maio, “per fronteggiare davvero gli stravolgimenti climatici e arrivare a emissioni zero entro il 2050, la discussione va affrontata a livello globale, coinvolgendo i principali attori internazionali, anche perché l’Ue rappresenta solo l’8 per cento delle emissioni”. “L’Italia c’è e dà il proprio contributo in maniera determinante”, ha concluso Di Maio.(Res)