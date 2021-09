© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia reagisce bene alla crisi Covid. La crescita 2021 è al 6 per cento come avevamo previsto un anno fa. Il governo giustamente presenta una Nadef espansiva. Avanti così! Investimenti e Pnrr saranno cruciali anche per le città e Roma dovrà saper cogliere le occasioni dei prossimi anni". Lo scrive in un tweet il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, ex ministro dell'economia. (Rer)