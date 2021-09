Italia-Cipro: Pichetto, opportunità di collaborazione tra imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Transizione verde e digitale, infrastrutture, mobilità, Pmi: le possibili collaborazioni tra Italia e Cipro per rilanciare l’economia, nell’ambito dei rispettivi Piani nazionali di ripresa e resilienza, sono state al centro della quarta edizione del Business Forum italo-cipriota. Il Forum si è svolto oggi a Roma, alla presenza del viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto e del ministro dell'Energia cipriota, Natasa Pilides. Erano presenti inoltre all'incontro, il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, il presidente della Camera di Commercio italo cipriota, Giuseppe Marino, il direttore dell'Ice di Beirut, Claudio Pasqualucci. "Il rilancio dell’economia del Mediterraneo, specialmente dopo il lungo periodo di pandemia, è una delle priorità dell’agenda del governo italiano e, al riguardo, la cooperazione tra i paesi rivieraschi è fondamentale", ha precisato Pichetto. "Le relazioni tra Italia e Cipro sono eccellenti e continueremo a lavorare per approfondire ulteriormente la collaborazione". (segue) (Com)