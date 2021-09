Italia-Cipro: Pichetto, opportunità di collaborazione tra imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più in particolare, nel corso del Forum, sono state affrontate le priorità dei rispettivi Piani nazionali: la transizione verde e digitale, così come gli investimenti in infrastrutture e mobilità. Inoltre, si è posto l'accento sui settori della ricerca e delle attività sanitarie con l'obiettivo di acquisire in entrambi i campi una dimensione industriale attirando investimenti privati, senza dimenticare le piccole e medie imprese, che sono alla base del tessuto industriale di entrambi i sistemi economici. "Sono convinto che vi siano diverse opportunità per una più stretta collaborazione tra le nostre imprese", ha concluso il viceministro. "I progetti di potenziale interesse potrebbero riguardare innanzitutto l’ambito della transizione ecologica, con gli investimenti previsti per la modernizzazione delle infrastrutture e delle reti del sistema energetico di Cipro, lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la riqualificazione energetica degli edifici". (Com)