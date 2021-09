Infrastrutture: Caio (Saipem), per noi devono essere "safe, sustainable, smart e secure"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem "è nel business delle infrastrutture e l’azienda sta affrontando il tema della riqualificazione culturale e industriale verso la transizione energetica che è sempre più centrale. Saipem è coinvolta attualmente nella costruzione di un tratto di alta velocità in Italia, una variabile importante nel contesto delle infrastrutture sostenibili". A dirlo è Francesco Caio, Ad di Saipem intervenendo al terzo webinar del Think Tank, “Sviluppo Imprenditorialità Innovativa”, costituito nel 2019 dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’associazione Prospera-Progetto Speranza. "Infatti, con la nuova ondata di investimenti pubblici e privati nel post Covid c’è una rivalutazione della presenza di Saipem nei mercati maturi perché la possibilità di offrire competenze ingegneristiche si riapre con il Recovery Fund ma più in generale con la possibilità di creare infrastrutture nei mercati maturi. È un piatto ricco, sfidante: bisogna accelerare il più possibile sulla transizione energetica. Una delle sfide è utilizzare e realizzare le infrastrutture che servono ora in maniera sempre più sostenibile puntando a una maggiore riduzione della carbon foot print mentre ci si prepara all’evoluzione futura”. (segue) (Com)