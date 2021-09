Infrastrutture: Caio (Saipem), per noi devono essere "safe, sustainable, smart e secure" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Saipem – ha poi affermato Caio – sta elaborando un sistema che definisce le “4 S”: safe, sustainable, smart e secure. La sicurezza sul lavoro nel momento della costruzione di un’infrastruttura è chiave e dovrebbe rientrare nella tassonomia della sostenibilità. La seconda s riguarda la sostenibilità intesa come inclusione dei territori: le infrastrutture si costruiscono coinvolgendo il territorio. Bisogna pensare a come è possibile passare da una cultura del nimby e a una cultura di co-design che veda i territori coinvolti e desiderosi di capire quale possa essere il beneficio per loro. Il terzo punto riguarda la digitalizzazione, centrale per avere delle infrastrutture sempre più smart. Le infrastrutture, infine, in quanto digitali devono essere “secure” un tema centrale. La componente umana, tecnologica e di territorio attorno all’infrastruttura può essere un ulteriore terreno di esplorazione per lasciare un segno nel futuro”, ha concluso. (Com)