Roma: Truppa (Cgil) su operaio morto, serve patente a punti aziende e reato omicidio lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più controlli, istituire la patente a punti per le aziende edili e inserire nel codice penale il reato di omicidio sul lavoro". Lo chiede Benedetto Truppa, della Cgil Finlea Roma e Lazio parlando davanti al cantiere di Viale America dove, nella tarda mattina di oggi è morto un operaio. Quello di oggi è "nel Lazio il nono morto nell'ultimo periodo. Le dinamiche sono tutte simili anche se, quella di oggi, sembra essere inusuale perchè sembra ci sia stato il ribaltamento del montacarichi, cosa che di solito non accade. Ma questo dimostra -continua Truppa - come i mezzi che si utilizzano vanno controllati. Spesso abbiamo persone che muoiono perchè lavorano con macchinari che non sono controllarti. Come sindacato chiediamo più ispettori del lavoro, patenti a punti per aziende edili e serve riconoscere il reato di omicidio sul lavoro. Se non si fa questo diventa difficile monitorare il fenomeno. L'edilizia in questo periodo è in forte espansione. Solo a Roma -conclude Truppa- abbiamo una crescita del 15 per cento e per questo ci sono moltissimi cantieri da controllare". (Rer)