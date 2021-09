Brasile-Italia: ambasciatore a Brasilia riceve delegazione ministero Ambiente e attivisti per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, ha accolto presso la sede diplomatica italiana di Brasilia una delegazione di rappresentanti del ministero dell'Ambiente e di giovani attivisti brasiliani impegnati nella promozione di iniziative per affrontare al meglio il cambiamento climatico e per la diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale. L'iniziativa si inserisce nel quadro degli eventi legati alla pre-Cop26 sul clima, in programma a Milano tra il 30 settembre e il 2 ottobre. Gli attivisti brasiliani hanno parlato del progetto "Missione dei giovani per la formazione e l´impegno di rete" ideato dal ministero dell'Ambiente brasiliano e finanziato dal Programma della Nazioni unite per lo sviluppo (Undp), e che mira a favorire la creazione di una coscienza ben informata, finalizzata ad amplificare la consapevolezza della popolazione più giovane sui temi climatici. (segue) (Brb)