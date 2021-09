Brasile-Italia: ambasciatore a Brasilia riceve delegazione ministero Ambiente e attivisti per il clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla delegazione brasiliana è stata anche illustrata la storia del progetto "Ambasciata verde", nato nell'ambito della campagna ambientale promossa nel 2010 dal ministero degli Esteri italiano, realizzato tra gli anni 2011 e 2012 dall'ambasciata d'Italia a Brasilia, prima sede diplomatica ad essere insignita del riconoscimento italiano. La recente intensificazione dell'impegno ha portato, il 12 aprile 2021, al prestigioso riconoscimento di prima ambasciata al mondo ad ottenere dall'Istituto Lixo Zero Brasil la certificazione "Zero Rifiuti", riconosciuta dalla Zero Waste International Alliance. (Brb)