Uruguay: governo contro sciopero nel porto di Montevideo, "un pugno al fegato dell'economia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Presidenza dell'Uruguay, Alvaro Delgado, ha definito lo sciopero in atto da lunedì nel porto di Montevideo "un pugno al fegato dell'economia". "L'Uruguay non può darsi il lusso di perdere giornate di esportazioni (...) siamo in un contesto di ripresa economica con record di vendite e la verità che questo è un pugno al fegato dell'economia", ha dichiarato Delgado in un'intervista rilasciata all'emittente "Telemundo". Il funzionario del governo di Luis Lacalle Pou ha sottolineato che l'iniziativa del sindacato si inserisce anche nel quadro della crisi di approvvigionamento di containers a livello globale e che in questo senso "il rischio è quello di perdere contratti in un contesto in cui i mercati sono molto esigenti". Lo sciopero è stato proclamato in reclamo di un aggiornamento del contratto collettivo di lavoro con la società concessionaria delle operazioni nel porto, Terminal Cuenca del Plata (Tcp), la cui proprietà è all'80 per cento della multinazionale del Belgio, Katoen Natie. (segue) (Abu)