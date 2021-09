Uruguay: governo contro sciopero nel porto di Montevideo, "un pugno al fegato dell'economia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di marzo Katoen Natie aveva annunciato un investimento di 455 milioni di dollari con l'obiettivo di convertire il terminal di Montevideo in un hub regionale. L'investimento è reso possibile, annunciava l'azienda attraverso un comunicato, grazie all'accordo raggiunto con il governo locale per la chiusura di un contenzioso da 1,5 miliardi di dollari e all'estensione della concessione per la gestione delle operazioni dello scalo marittimo per altri 50 anni. Il progetto di investimento prevede il massimo ampliamento dell'area in concessione, compresa la realizzazione di una nuova area container di circa 22 ettari e di una seconda darsena di circa 700 metri di lunghezza e con una profondità di quattordici metri. Grazie a questo progetto di ammodernamento si prevede che il porto di Montevideo raddoppierà la sua capacità e sarà in grado di operare con imbarcazioni fino a 400 metri di lunghezza. Con 1.300 metri di banchina complessivi, il terminal sarà in grado di ricevere fino a quattro navi portacontainer contemporaneamente. (segue) (Abu)