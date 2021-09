Libano: governo Miqati nomina membri squadra negoziale con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo libanese di Nagib Mikati, riunitosi per la prima volta da quando il Parlamento gli ha concesso la fiducia, ha nominato oggi i membri della delegazione che avrà il compito di negoziare con il Fondo monetario internazionale (Fmi) un piano per porre fine alla crisi economico-finanziaria del Paese. Lo riferisce il quotidiano "L'Orient le jour". La delegazione è presieduta dal vicepresidente del Consiglio, Saadé Chami, e comprende i ministri dell'Economia, Amine Salam, e delle Finanze, Youssef Khalil, il governatore della Banca del Libano (Bdl) Riad Salamé e due "esperti che rappresentano il capo dello Stato", Michel Aoun, secondo quanto ha indicato la presidenza in un tweet. Secondo l'agenzia di stama "Nna", si tratta di Charbel Cordahi e Rafic Haddad, entrambi consiglieri del presidente. La loro nomina sembra indicare che il capo dello Stato voglia mantenere il controllo su questo tema, in quanto la Costituzione attribuisce al presidente la prerogativa di concludere accordi e trattati internazionali. Iniziate nel maggio 2020, le trattative con l'Fmi si sono concluse due mesi dopo a causa delle divergenze sulle responsabilità per le perdite a carico dello Stato. Inoltre, il governo ha anche chiesto l'apertura di una linea di credito di 100 milioni di dollari alla Banca del Libano (Bdl) per finanziare l'importazione di carburante per rifornire le centrali elettriche della società Electricité du Liban. (Res)