Expo 2020: Leonardo in mostra a Esposizione con orologio atomico, trivella marziana e convertiplano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo porta a Expo 2020 Dubai soluzioni tecnologiche da record: la trivella robotica che si appresta a battere il primato di perforazione sul suolo di Marte, l’orologio atomico più stabile e preciso mai realizzato per applicazioni spaziali e l’unico convertiplano per cui è prevista la certificazione civile. Queste tecnologie uniche nel loro genere sono i pilastri della partecipazione di Leonardo a Expo 2020 Dubai, che si aprirà il prossimo primo ottobre per la prima volta in un paese della penisola araba. Tra le principali aziende di alta tecnologia al mondo e la prima in Italia, Leonardo, Platinum sponsor del Padiglione Italia, ha fortemente voluto contribuire all’evento – vetrina internazionale delle soluzioni del futuro – in quanto catalizzatore di innovazione e sostenibilità nelle tecnologie strategiche dei settori in cui opera, sia in Italia sia in Regno Unito, Stati Uniti, Polonia e Germania. Con l’errore di un solo secondo ogni 3 milioni di anni, l’orologio atomico all’idrogeno di Leonardo è il più preciso al mondo, rendendo il sistema di navigazione satellitare europeo Galileo il più accurato mai realizzato a uso civile. (segue) (Res)